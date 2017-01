Til Bodø/Glimt?

Bodø/Glimt ynskjer å låne Sogndal-spissen Kristian Fardal Opseth, skriv Sogn Avis. Fardal Opseth stadfestar til avisa at han har vore i Bodø for å sjå på tilhøva, men at det ikkje er avgjort om han dreg dit. Bodø/Glimt rykte ned frå eliteserien i haust. Frå før har Åsane vist interesse for sogndølen.