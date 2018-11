Thorsnes tilbake i norsk fotball

Elise Thorsnes er tilbake i norsk fotball og har vorte

samd med LSK Kvinner om ein kontrakt, skriv Romerikes Blad. Ifølgje avisa har 30-åringen skrive under eittårskontrakt med årets seriemeister. Thorsnes, som no kjem frå spel i amerikanske Utah Royals, seier at landslagskollega Guro Reiten i LSK var ei viktig årsak til valet av norsk klubb. Ho meiner dei to kan verte ein farleg duo.