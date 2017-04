Thorsnes med god start

Avaldsnes og Elise Thorsnes vann 2–1 mot Vålerenga under seriestarten for kvinnefotball i Toppserien. Med to målgivande bidrog Thornes sterkt til at Avaldsnes tok sine første tre poeng. Synne Sofie Christiansen frå Sogndal scora Vålerenga sitt mål på straffe.