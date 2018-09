Thorsnes ikkje med mot Nederland

Elise Thorsnes frå Leikanger er ikkje med i den norske troppen til den avgjerande VM-kvalifiseringskampen i fotball mot Nederland. Norge må slå nederlendarane på Intility Arena i Oslo for å gå direkte VM i Frankrike neste år. Skulle VM-sluttspelet ryke, blir det heller ikkje noko OL-tur til Japan om to år for dei norske landslagsdamene. Kampen mot Nederland kan du sjå direkte på NRK.no.