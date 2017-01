Thingnes Bø gjekk seg opp

Etter å ha gått ut som nummer 37 på jaktstarten i Ruhpolding i dag, gjekk Johannes Thingnes Bø seg opp til 15.-plass. Han fekk to bom, ein på første liggande og den andre på første ståande. I mål var han eitt minutt og tre sekund bak vinnar Martin Fourcade, ifrå start var han nesten to minutt bak. Emil Hegle Svendsen vart nummer to.