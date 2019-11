The Hives tilbake til Malakoff

Svenske The Hives kjem tilbake til Malakoff til sommaren. Dei stod på festivalscena på Nordfjordeid sist i 2013. I tillegg kjem britiske Nothing But Thieves. Festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal kallar Hives for verdas truleg beste punkrockband.