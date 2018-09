Tesla på sjøen

Gunnar og Leif Stavøstrand frå Florø jobbar med å utvikle ein batteridriven elektrisk motor for fiskebåtar og mindre yrkesfartøy, skriv Firda. Nyleg vart planane for selskapet Evoy AS presentert for investorar og andre gründerar. Leif Stavøstrand seier til avisa at dei treng 20 millionar kroner for å starte opp. Selskapet legg opp til ein omsetnad på 900 millionar kroner i 2025.