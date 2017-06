Terminerer kontrakt med Florø

Årdølen Truls Hovland terminerer kontrakten med Florø. Det skriv Firdaposten. Han kom til klubben før sesongen med ei ankelskade og seier til avisa at han har slite med ankelen heile perioden, og ikkje greier å prestere hundre prosent på OBOS-nivå. Han seier også at han ikkje treivst så godt i Florø og reiser no heim for å trene seg heilt opp igjen.