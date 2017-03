Tenåring viste fingeren til politiet

Saka vert oppdatert.

Fleire utestadar i fylket hadde slåstkampar der politiet vart tilkalla. I Førde vart ein mann i 20-åra vist bort frå sentrum, etter å ha vore blanda inn i eit slagsmål utan for ein utestad.

På Sandane hadde ein utestad problem med ein rusa gjest, men då politiet vart tilkalla forsvann mannen frå staden.

Også i Florø var det slagsmål, og her var ein bensinstasjon arena for slåstkampane. Politiet vart kalla ut, men då dei kom frå var kamphanane borte vekk. Politiet følger opp saka over helga og melder at slåstkampen skjedde utanfor stasjonen.

I Førde fekk også politiet inn klagar på bråk frå ei leiligheit rett over midnatt, men etter at patruljen hadde tatt ein tur innom ordna det heile seg.

