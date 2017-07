Telefonproblem

Det er i dag problem med telefonane til sjukehuset i Nordfjord og til Nordfjord psykiatrisenter. Helse Førde opplyser at dei som treng å kome i kontakt med dei to institusjonane inn til vidare kan ringe via sentralbordet på Sentralsjukehuset i Førde. Telefonnummeret du kan bruke er 57839000.