Tekne ut på landslaget

Sogndal-spelar Mathias Sundberg er teken opp på G18-landslaget i fotball. 18-åringen fekk i fjor tre kampar for G17-landslaget. No skal han vere med landslaget som i februar møter Romania, Tyrkia og Portugal under La Manga-turneringa i Spania. Også Thomas Halstensen frå Eikefjord er teken ut.