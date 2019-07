Teken på nytt med narkotika

For tredje gang i juni og juli er sunnfjordingen i 20-åra pågripen for grovt narkotikalovbrot. Mannen som i august skal møte i retten i ei tilståingssak, vart søndag pågripen med ei mindre mengde hasj, amfetamin, ecstasy og dopingmidlar. Mannen er også sikta for å ha brukt narkotika. Grunna fare for gjentaking får politiet halde på mannen til saka i august skal opp i tingretten.