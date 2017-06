Teken med kniv på flyplass

Ein nordfjording i 30-åra har godtek 4.000 kroner i bot etter at han prøvde å få med seg ein kniv om bord i eit fly på Sandane lufthamn. Det var under sikkerheitskontrollen at vaktene fann ein kredittkortkniv med vel seks centimeter langt blad på mannen. I tillegg til bota må mannen gje frå seg kniven til det offentlege.