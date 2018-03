Teken med 1,1 kilo hasj

Ein mann i 20-åra er varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod etter han blei tatt med 1,1 kilo hasj i fylket. Mannen er utvist frå landet og er statslaus. Påtalemakta grunngjev kravet for varetekt med fare for at han skal kunne reise frå landet. Mannen samtykka i varetektsfengslinga.