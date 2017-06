Teken i 125 km/t i 80-sone

To førarar mista lappen på riksveg 5 ved Storebru i Eikefjord i går kveld. Utrykkingspolitiet hadde laserkontroll i ei 80-sone. Den høgaste farten var 125 km/t. I tillegg til førarkortbeslaga, fekk seks førarar forenkla førelegg for høg fart, og éin blei meld for ikkje å ha vedteke førelegget.