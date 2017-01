Tek rapporten til etterretning

Via sin advokat Børge Benum, seier viseadministrerande direktør Vidar Vie at han tek rapporten til etterretning, og han er glad for at den frikjenner han frå påstandane om trakassering. Vie har merka seg dei kritiske merknadane om leiarstil. Han vil ta dette på alvor, og gjere alt for å legge til rette for at Helse Førde skal vere ein god organisasjon for alle tilsette.