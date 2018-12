Tek ein ny sesong med toppfotball

Tommy Skjerven er klar for ein ny sesong som dommar i Eliteserien. 51-åringen frå Kaupanger debuterte som dommar i 1984 og har dømt på øvste nivå sidan 1995. For to år sidan sette han rekord for flest dømde kampar i eliteserien med sin 319. kamp. No er det blitt - og blir det - langt fleire kampar.