Tefre slått ut i semifinalen

Gjøran Tefre frå Førde rauk ut i semfinalen under sprinten i Norgescupen på Gålå i dag, og er dermed ikkje med vidare. Tefre imponerte stort førre helg med siger i prologen i friteknikk under nasjonal opning på Beitostølen, siger i kvart- og semifinale og med ein fjerdeplass totalt. Neste helg er han aktuell for ein plass på verdscuplaget til verdscuprenna på Lillehammer, der skøytesprint står på programmet.