Teaterfestival heidra

Teaterfestivalen i Fjaler blir tildelt Fylkeskulturprisen i Sogn og Fjordane for 2018. Det bestemte hovudutval for næring og kultur i dag. Det er i grunngjevinga for prisen mellom anna lagt vekt på at festivalen tilbyr engasjerande scenekunst av høg kvalitet. Prisen på 50.000 kroner og eit diplom blir overrekt i fylkestinget 4. desember, opplyser Sogn og Fjordane fylkeskommune.