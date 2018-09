Teater ber om meir pengar

Sogn og Fjordane teater ber eigarane om 18 millionar kroner meir i støtte. Bakgrunnen er at dei ser for seg å verte turneteater i den nye regionen, medan Hordaland Teater i Bergen vert det faste teateret. – Det betyr at Sogn og Fjordane teater kjem til å trenge både meir folk og større lokale, seier styreleiar Rasmus Mo.