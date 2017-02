Tatt med 3300 kilo i overlast

Statens vegvesen har i ettermiddag skriv ut to gebyr i ein tungbilkontroll. Eit norsk køyretøy hadde 3300 kg for mykje på bilen og fekk overlastgebyr på kr 12350 kroner for dette. Ein sjåfør hadde ikkje med førarkortet. For det fekk han 500 kroner i gebyr.