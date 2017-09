Tatt i 146 km/t på E39

To bilførarar miste fekk beslagt førarkorta då dei vart tekne i ein fartskontroll på E39 i Våtedalen i Gloppen i kveld. Dei to køyde i høvesvis 146 km/t og 127 km/t. Elles vart det og skrive ut ni forenkla forelegg for høg fart, opplyser politiet.