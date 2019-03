Tarjei Bø optimistisk

Utan sprekk på siste skyting hadde Tarjei Bø vore med i medaljestriden på VM-sprinten i går. Til Fjordingen seier han at han hadde ei god oppleving av løpet, og at han er veldig offensiv med tanke på resten av VM. Han startar litt over minuttet bak veslebror Johannes på jaktstarten i dag, klokka 16.30.