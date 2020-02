Tar i bruk nytt våpen mot ulven

Ulvejegerane vil no prøve å bruke flaggliner for lede ulven som har herja i ytre Sogn og Sunnfjord mot jaktpostane. Det skriv Firda. – Det er blanda kjensler om vi får felt ulven. Det er eit flott dyr, men han gjer for mykje skade til at han kan gå fritt her, seier jaktleiar Stein Mortensbakke.