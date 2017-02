Tar færre råkøyrarar

Etter nokre år med strekningsmåling i Lærdalstunnelen, er det no langt færre som blir tatt for å køyre for fort. Politiet meiner folk har byrja å forstå prinsippet, skriv Bergens Tidende. Verdens lengste vegtunnel fekk strekningsmåling i 2013. Det første året med snittmåling vart det registrert 677 brot. I fjor var det berre 144 fartsoverskridingar.