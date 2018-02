Tapte mot topplaget

Etter å ha lagt under med fire mål til pause, skaut Førde sin handballdamer ut av startblokkene i andre omgang. 11–15 vart til 15–15 på under fem minutt. Men Fana har berre tapt to kampar denne sesongen og viste seg som det sterkaste laget mot slutten av kampen og vann 29–24. Heimelaget sin toppscorar vart Diana Kristin Sigmarsdòttir som noterte seg for sju scoringar. Førde ligg framleis på trygg grunn i førstedivisjon, men kan enda opp på lik poengsum som Grane Arendal som ligg under streken, i løpet av dagen.