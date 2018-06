Tapte ankesak

Førde kommune tapte ankesaka mot Desso Sport etter problema med undervarmen til kunstgrasbana i Hafstadparken. I tingretten vart leverandøren dømd til å betale 600.000 kroner i erstatning for utskifting av kunstgraset. Under tvil konkluderer lagmannsretten at ein forliksavtale for to år sidan ikkje gir kommunen rett på erstatning.