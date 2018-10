Tap på heimebane

Kampen mellom Florø og Åsane enda 1–2. Dermed blei det ingen poeng å ta meg seg i serieinnspurten. Åsane leia kampen til pause, men i det 60. minutt skåra innbytaren Erik Eikeng for heimelaget. Stillinga 1–1 heldt seg til like før slutt. I det 90. minuttet sette årdølen Jonas Hestetun ballen i mål for Åsane. Florø ligg no nedst sist på tabellen med 27 poeng.