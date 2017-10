Tap for Førde i siste serierunde

Førde låg under med tre mål til pause då dei i siste serierunde i 3. divisjon fotball møtte Varegg. Ifølgje Firda.no si liveteneste starta sunnfjordingane ei veldig opphenting i andre omgang, men det var ikkje nok med to mål på knappe fire minutt for å ta igjen vertane. I staden la Varegg på til 4–2 like før full tid. Førde endar med det sesongen på ein 8.-plass.