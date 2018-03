Tannhelse blir leia frå Bergen

Tannhelsetenesta i det nye fylket på Vestlandet skal bli leia frå Bergen. Det har fellesnemnda for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane bestemt. – Vi får sikra eit stort og godt fagmiljø for dei tilsette, og det kjem pasientane til gode, seier Clara Øberg, som direktør for tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane.