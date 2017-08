Tankbil kilte seg fast på E39

E39 i Jølster var seint i går kveld stengt ved Juklestad etter at ein tankbil hadde køyrt seg fast. Ifølgje Vegtrafikksentralen skal hengaren ha sett seg fast i autovernet. Vel ein halvtime etter at meldinga kom om at vegen var heilt sperra, var vegen rydda og trafikken kunne gå som normalt. Det er vegarbeid og lysregulering på strekninga der problema oppstod.