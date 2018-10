Takksam for hjelp

Naustdal dampbakeri i Førde tek over all levering av brød til Coop-butikkane i Sunnfjord. Dette skjer etter at Mattilsynet stengde bakeriet Goman Rognaldsen på grunn av blant anna svært mangelfullt reinhald. – Me har fått god hjelp, seier Geir Espe i Coop Vest.