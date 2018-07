Tæpping var hot på festival

Over 12.000 sal vart gjennomført med såkalla tæpping på festivalen Malakoff i Eid. Tæpping er når du held bankkortet over bankterminalen, og slepp å slå inn koden på kortet. Betalingsmetoden fungerer berre for beløp under 200 kroner. – For kvar gong ein kunde tæppar kortet sparer ein ni sekund, framfor kortbetaling med chip og tasting av kode, seier marknadssjef Vegar Heir i BankAxept. Dei meiner eit ungt publikum gjorde at tæpping vart mykje brukt som betalingsmetode under festivalen.