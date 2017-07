Syklist omkom i kollisjon med søppelbil

Ulukka blei varsla til AMK nokre få minutt klokka 10 i føremiddag.

– Vi har fått stadfesta at personen er omkomen, seier operasjonsleiar Per Rimmen i Vest politidistrikt til NRK.

Naudetatane og luftambulansen kom raskt fram til ulukkesstaden, og vegen er førebels stengd i begge retningar.

– Etterforsking av hendelsesforløpet tydar på at syklisten sykla inn i søppelbilen som sto stille i vegen. Utfallet av dette var at syklisten omkom, seier operasjonsleder Per Rimmen i Vest politidistrikt til Fjordingen.

Det har bygd seg opp lange køar på riksveg 15 på begge sider av ulukka, som skjedde like ved Kleivenes camping.

– Åstaden er sikra. Vi vil no halde fram med etterforsking og politiet har starta arbeidet med å varsle pårørande.

Det er førebels uvisst når riksveg 15 forbi ulukkesstaden kan opnast igjen.

LANGE KØAR: Det er no lange køar på begge sider av ulukkesstaden. Foto: Tone Nordahl / NRK