Svindyr promillebot

Ein nordfjording i slutten av 50-åra har fått 105.000 kroner i bot etter at han køyrde med ein promille på 0,6 på Nordfjordeid i desember 2017. Det er mannen si høge inntekt på rundt ein million kroner årleg som er grunnlaget for bota. Mannen blei også dømt til 15 dagar i fengsel på vilkår. Det slepp han å sone om han oppfører seg fint dei neste to åra.