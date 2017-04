Svindla NAV for 600.000 – la korta på bordet

Mannen la alle korta på bordet og erkjende at han over to år sende NAV meldekort utan å opplyse om alle timane han hadde arbeidd.

I sum fekk han utbetalt over 600.000 kroner som han ikkje hadde krav på.

Fekk dobbelt opp

Mannen sa seg skuldig i lovbrotet då han for andre gong på fire månader møtte i Fjordane tingrett. Han var likevel ikkje i stand til å forklare seg særskilt då han rusa seg mykje i perioden lovbrota fann stad.

Retten fann det utvilsamt at mannen var klar over at han måtte fylle ut meldekorta, og at det var viktig at meldekorta var rett utfylt.

I lange periodar tok imot mannen arbeidsavklaringspengar, sjølv om han var i fullt arbeid.

Tilleggsdom

Mannen vart i november dømd til fengsel i 11 månader, der fire månader var på vilkår med to års prøvetid. Forholda han no vart dømd for, kjem i tillegg til denne dommen. Retten meinte at denne tilleggsstraffa svarar til fengsel i kring sju månader.

Både påtalemakta og retten la i formildande retning vekt på at saka har hatt lang liggetid hos politiet, og var samde i at fengsel i 120 dagar var passande.

Får behandling

Medan mannen no sonar dommen frå i fjor, får mannen behandling for langvarige rusproblem. Retten håpar at han kan gjere opp for alle forholda medan han er til behandling.

I tillegg til fengselsstraffa må mannen betale NAV over 130.000 kroner i erstatning. Han må ikkje betale sakskostnader.