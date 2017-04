Svindla Nav for 215.000 kroner

Ein sogning i 50-åra er dømd til fengsel i 75 dagar, der 45 dagar er med prøvetid på to år. Mannen erkjende å ha svindla Nav for 215.000 kroner i dagpengar over to og eit halvt år. Mannen har allereie starta tilbakebetalinga.