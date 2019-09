SV får varaordførar

Ap kom tysdag kveld til semje med SV om at Vibeke Johnsen skal verte varaordførar i nye Sogndal kommune. – Me vart samde for ganske kort tid sidan, sa Vibeke Johnsen til Porten.no rundt klokka 22:45. SV gjorde, som Sp, eit godt val i Sogndal kommune.