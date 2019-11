Sunnfjord sa ja til driftskonsesjon

Med knappast mogeleg margin, 23–22, sa Sunnfjord kommunestyre i kveld ja til å gi Nordic Rutile driftskonsesjon for gruvedrift i Engebøfjellet i Naustdal. Samstundes sa fleirtalet at dei ikkje vil ha fjorddeponi av gruveslam. Det er Direktoratet for mineralforvaltning som tek endeleg avgjerd i saka.