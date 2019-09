Sunnfjord Hundepark gjenopnar

Frå klokka 15.00 i dag opnar Sunnfjord Hundepark portane igjen. – Eg tykkjer det er godt å vite at me ikkje treng å bekymra oss for hundesmitta lenger, seier Heidi Rimmen, som er med å drive parken. Parken har vore stengt i tre veker grunna den mystiske hundesjukdommen som har spreidd seg i Noreg i haust.