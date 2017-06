NØGDE: Regjeringspartia var representert under presentasjonen av konsesjonen. – Når det er stor lokal oppslutning omkring eit prosjekt er det viktig for oss at departementet viser ei ja-haldning tilbake for å bidra til lokal verdiskaping og aktivitet. At det er vedteke at kraftverket blir med tilhøyrande jordkabel er positivt med tanke på å avgrense kor synleg dette er i naturen, sa Britt Dalsbotten (bakerst) frå Frp.

Foto: Høgre