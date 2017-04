Skader har øydelagt store delar av sesongen for volleyballspelarane Øystein Bergum og Håvard Aarrestad.

Nyleg vart dei likevel tekne ut i landslagssjef Scott Olsen sin bruttotropp før VM-kvalifiseringa i Kroatia 22. – 28. mai.

Les også: Øystein er Førde sin anonyme nøkkelspelar

– Det hadde vore ufatteleg kjekt å få bli med. Spesielt det å få møte Serbia, som er eitt av dei beste laga i verda, seier Bergum.

Skuffa i fjor

HEKTISK: Øystein Bergum og Håvard Aarrestad går begge første året på byggingeniør. I mai skal dei etter planen ha eksamen i mekanikk og statistikk og økonomi. Foto: Oddleif Løset / NRK

Førde-liberoen har denne sesongen slite med jumpers knee og var først for eit par månadar sidan tilbake i full trening. Også Aarrestad har slite med eit kne, men har likevel levert godt nok til at landslagsleiinga vurderer han fram mot VM-kvalifiseringa.

I fjor var både Aarrestad og Bergum med i bruttotroppen til EM-kvalifiseringa på Sotra.

– Då vart eg veldig skuffa over å bli vraka. Eg følte eg leverte ei god samling. I år er vi berre to i min posisjon, og eg føler at eg fortener sjansen, seier Bergum som frå før har tre treningskampar med flagget på brystet.

Fryktar å bli vraka

VIL MED: Uvitande om at han var landslagsaktuell, melde Håvard Aarrestad seg på ei sandvolleyballturnering i fjor. Det spolerte sjansen for å debutere på landslaget. Foto: Rune Fossum / NRK

Sjølv om lysta er stor, er Aarrestad usikker på sine eigne sjansar til å få landslagsdebuten i VM-kvalifiseringa.

Kantspelaren kjempar mellom anna mot lagkameratane Mathias Loftesnes, Lars Fredrik Tvinde og førdianaren Bjarne Nikolai Huus.

– Det blir trongt om plassen. Vi er fem kantspelarar som kjempar om fire plassar. Eg må berre gi alt under samlinga på Sotra for å unngå å ikkje vere den som blir sendt heim, seier Aarrestad.

Mange kjende fjes

Dermed kan det gå mot ein lukkeleg slutt på ein trøblete sesong for volleyballspelarane til Førde. Laget spelte under pari før jul, men er no klare for sluttspelfinale mot Tromsø.

I tillegg er klubben for første gang sterkast representert på landslaget. Ikkje mindre enn fem spelarar frå klubben er tekne ut.

– Det er veldig gøy med så mange lagkameratar på samlinga. Det kan vere ein fordel for min del, ettersom eg veit kva dei er gode på og ikkje fullt så gode på, seier han.

Eksamen og volleyball

Skulle både Bergum og Aarrestad komme gjennom nålauget, er begge budde på ein svært så hektisk mai-månad. I starten av mai er Aarrestad kalla inn til samling med sandvolleyballandslaget.

– I tillegg har vi begge to eksamen i mai, så det blir travelt. Det blir ikkje mykje tid til lesing, seier Aarrestad.

– Du må vere flink til å fokusere både på lesinga og volleyballen?

– Ja, men der er nok ikkje eg så flink. Der er Øystein mykje flinkare enn meg. Heldigvis får vi utsett eksamen noko om vi skulle bli tatt ut til VM-kvaliken.