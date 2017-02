Studentar vil ikkje ha Bergen-namnet

SiB kan bli namnet på Student- samskipnaden for heile Vestlandet. Foto: Espen Breivik / NRK

– Studentsamskipnaden i... Bergen? Er det ikkje det SiB står for? Det blir jo feil. Høgskulen på Vestlandet er mykje meir enn Bergen, seier sjukepleiarstudent Lena Kjos om forkortinga SiB.

På nyåret vart studentsamskipnadane i Bergen, Stord/Haugesund og Sogn og Fjordane slått saman til ein.

Sjølv om Kunnskapsdepartementet gjekk inn for namnet «Studentsamskipnaden på Vestlandet», foreslår administrasjonen for den nye samskipnaden å bruke forkortinga SiB.

VIDEO: Studentane i Førde ynskjer ikkje SiB som namn på studentsamskipnaden, og kom med alternative forslag. Foto: Aleksander Båtnes. Redigering: Wibeke Bruland. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Studentane i Førde ynskjer ikkje SiB som namn på studentsamskipnaden, og kom med alternative forslag. Foto: Aleksander Båtnes. Redigering: Wibeke Bruland.

Kan koste ti millionar

VIL SPARE: Per Kristian Knutsen er direktør for studentsamskipnaden og vil ikkje bruke pengar på ny merkevare Foto: Pressefoto

Direktør for den nye Studentsamskipnaden på Vestlandet, Per Kristian Knutsen, meiner ein ikkje treng ny forkorting eller logo.

– Det er store kostnadar knytt til å skape ei ny merkevare. Vi har godt over 2000 skilt på bygningar, treningssenter og liknande som ville koste pengar å bytte ut.

Knutsen har sett på utrekningane studentsamskipnaden i Trondheim gjorde, då dei skulle slå seg saman med Gjøvik og Ålesund. Ifølgje han ville dette kosta rundt ti millionar, som gjorde at samskipnaden gjekk inn for å behalde SiT-forkortinga, også i Ålesund og Gjøvik.

Manglar ei god forkorting

Eit anna argument er at det manglar ei god, alternativ forkorting.

De nærerliggende forkortelsene er SpV, SV, SiV, SVL og StudVest, dessverre er disse i bruk av Sparebanken Vest, Sosialistisk Venstreparti, Sykehuset i Vestfold, Samenes ldrettsforbund og en studentdrevet avis Styremøtet i studentsamskipnaden på Vestlandet 2.februar

– SiB har vore eit sterkt namn blant Bergen-studentar lenge, som vil vere cirka åtti prosent av studentane vi skal tene. Men SiB vil bli eit eigenamn, ikkje stå for studentsamskipnaden i Bergen, påpeikar direktøren.

Studentsamskipnaden si avdeling i Sogn og Fjordane har uttrykka til styret at dei er ueinig i argumenta, men ynskjer ikkje å kommentere saka til NRK.

Kjenner seg trakka på

VIL HA NYTT NAMN: Charlotte Havnerås sit i Studenttinget på Vestlandet frå Førde Foto: Privat

Studentpolitikar Charlotte Havneraas frå Førde er redd for at mykje makt vert flytta til Bergen og at namnet forsterkar dette.

– Med SiB som namn trur eg studentane her vil kjenne seg mindre viktige og trakka på. Det er forkortinga som vil gå igjen, og vil vere det ein hugsar, seier ho.

Havneraas kjøpar ikkje argumentet om kor dyrt det er å bytte.

– Det kostar også pengar å fjerne dagens skilt i Sogn og Fjordane (SISOF) og Stord / Haugesund (SSH). Når vi først har ein fusjon kan vi ikkje gjere det halvvegs. Vi må stå felles frå dag ein og vere likestilt.

Saka om profilering skulle avgjerast av styret i studentsamskipnaden tidleg i februar, men vart utsett av styret, som ynskte meir informasjon om kostnader. Havneraas har kome med forkortinga «SPVL for Studentsamskipnaden på Vestlandet» som alternativt forslag til styret.