Strynefjellet framleis stengt

Det kan bli midnatt før Strynefjellet opnar att etter at to nye vogntog køyrde seg fast ved Videseter. To vogntog er alt berga opp etter at dei køyrde ut omtrent på same stad tidlegare. Vegen er stengt frå begge sider, og bilbergar ventast igjen kl. 22.30. Det er vanskelege køyreforhold på fjellet, seier politiet.