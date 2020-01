Straumen snart tilbake

Straumkundane i Stryn er no i ferd med å få straumen tilbake, melder Stryn Energi. Av dei 120 som har vore utan straum, har 45 fått straumen tilbake no. Inna klokka 18 reknar energiverket med at ytterlegare 70 har fått igjen straumen.