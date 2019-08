Støtte frå minnefond

Minnefondet etter Bjørn Moen, som omkom under ein fisketur på Årdalsfjorden i 2005, gjev no støtte som bidreg til nye søk etter den sakna 46-åringen i Dalsfjorden. Det skriv Sogn Avis. – Eg vart særs rørt då me fekk denne beskjeden, seier talsperson for familien, Arne Inge Synnevåg til avisa.