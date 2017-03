Støttar Terøya-alternativet

Vågsøy kommune støttar Terøy-alternativet som kystvegtrasè. Det bestemte kommunestyret i dag, eit mindretal ville ha vegen over Grov. Vedtaket er i samsvar med Flora kommune sitt syn, medan Bremanger kommune går for Vegvesenet si anbefaling mot Grov. Dei tre kommunane er ellers samde om trasèen og rekkefølgja for vegbygginga.