Støttar avvikling av pelsdyrnæring

Eit fleirtal av befolkninga er samde med regjeringa om at det riktig å forby norsk pelsdyroppdrett, ifølgje ei meiningsmåling gjort av Sentio for Nationen. 52 prosent meiner at det er riktig, medan 38 prosent svarar nei. Resten svarar «veit ikkje».