Stortinget ber om Hydro-utgreiing

Næringskomiteen på Stortinget ber om at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skal gjere greie for nedstenginga av aluminaraffineriet Alunorte i Brasil. Dette skriv NTB. Nedstenginga av aluminaverket i Brasil kan kome til å få store konsekvensar for fleire aluminiumsverk på Vestlandet, inkludert i Høyanger og Årdal.