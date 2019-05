Stort underskot for skisenter

Harpefossen i Eid går mot sitt største underskot på ti år, skriv Fjordenes Tidende. Førebelse prognosar syner at senteret vil få eit underskot på 1,2 millionar kroner i år. No har dei søkt Eid kommune om garanti for eit lån på 2,5 millionar kroner.